Курашов: китайские фристайлисты намерены приехать в Москву на этап Кубка мира

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная Китая по фристайлу выразила серьезное намерение приехать на этап Кубка мира в Москве 11 февраля. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.
Этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в Москве 15 февраля. Россия ограничила передвижение граждан Китая через российско-монгольскую границу в связи со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной коронавирусом.
"Китайская сборная серьезно настроена приехать 11 февраля, - заявил Курашов. - Мы написали обращение в Китайскую федерацию фристайла, выразили свое опасение, опасения выражают и другие зарубежные команды, которые будут принимать участие в Кубке мира. Я, как руководитель федерации, беспокоюсь за свою команду, но тем не менее есть позиция Международной федерации лыжного спорта, что мы должны выдать аккредитации, если китайская команда приедет на соревнования".
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31,1 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.