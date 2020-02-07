Курашов: китайские фристайлисты намерены приехать в Москву на этап Кубка мира

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная Китая по фристайлу выразила серьезное намерение приехать на этап Кубка мира в Москве 11 февраля. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в Москве 15 февраля. Россия ограничила передвижение граждан Китая через российско-монгольскую границу в связи со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной коронавирусом.