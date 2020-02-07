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ММА

Александр Емельяненко будет готовиться к бою с Исмаиловым в клубе "Ахмат"

Поединок пройдет 3 апреля в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что будет готовиться к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова в клубе "Ахмат". Об этом он сообщил журналистам.

"Буду готовиться в клубе "Ахмат", - сказал Емельяненко.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 3 апреля в Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. На счету 33-летнего Исмаилова, который ранее выступал в среднем весе, 13 побед, три поражения и одна ничья.

Теги
ММА
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