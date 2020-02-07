Чемпион Европы по кроссу шведский легкоатлет Фсиха подозревается в употреблении допинга

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы 2019 года по кроссу шведский легкоатлет Робел Фсиха подозревается в употреблении допинга. Об этом сообщает шведское агентство ТТ.

Во взятой у спортсмена 25 ноября прошлого года допинг-пробе были обнаружены следы запрещенного вещества. Начато расследование, легкоатлету грозит лишение золотой медали чемпионата Европы. На момент сдачи биологического материала Фсиха находился в Аддис-Абебе, а сам анализ проводился в сертифицированной лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. До 14 февраля 23-летний Фсиха должен сообщить, хочет ли он вскрытия пробы "В".

"Мы вполне отдаем себе отчет в том, что, если это станет предметом разбирательства, золото будет аннулировано. Однако на момент забега у нас не было на этот счет никакой информации", - заявил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Швеции Стефан Ульссон.

Это второй за последнее время допинговый скандал в Швеции. В начале февраля была временно отстранена от участия в соревнованиях по борьбе по подозрению в нарушении антидопинговых правил чемпионка мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Йенни Франссон.

Фсиха родом из Эритреи, в конце 2018 года ему было предоставлено шведское гражданство. Помимо кросса, он выступает в беге на 10 000 м.