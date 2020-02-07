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Китайская вирусная пневмония

Женский юношеский чемпионат мира по гандболу перенесен из Китая из-за коронавируса

Новое место проведения турнира будет определено на заседании исполкома IHF 27 февраля

ТАСС, 7 февраля. Международная федерация гандбола (IHF) приняла решение о переносе места проведения юношеского чемпионата мира среди женщин из-за вспышки коронавируса на территории Китая. Об этом сообщает пресс-служба IHF.

Изначально турнир должен был пройти с 18 по 30 августа в Китае.

"В свете недавних событий в КНР, связанных со вспышкой коронавируса, Международная федерация гандбола совместно с Китайской ассоциацией гандбола решили, что в Китае не будет проходить юношеский чемпионат мира 2020 года среди женщин. Хочется поблагодарить Китайскую ассоциацию гандбола за их поддержку, понимание и готовность вернуть права на проведение чемпионата мира. Это отвечает интересам игроков и обеспечит надежное планирование для всех участвующих сторон", - говорится в заявлении IHF.

Новое место проведения турнира будет определено на заседании исполкома федерации 27 февраля.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31,1 тыс. человек, погибли 636 жителей, выздоровели уже более 1,5 тыс. человек.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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