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Шведские хоккейные игры

Романов: россияне постараются сыграть в матче Евротура со шведами быстро и интенсивно

Встреча пройдет в субботу в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России в матче Евротура со шведами в Стокгольме постараются показать агрессивный и интенсивный хоккей. Об этом журналистам рассказал защитник команды Александр Романов.

Матч между сборными России и Швеции начнется в субботу в 18:15 мск на "Глобен-Арене". В первом матче Шведских игр россияне в Хельсинки проиграли финнам со счетом 0:3.

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"По первой игре турнир достаточно быстрый, агрессивный, много силовой борьбы, нет проходных матчей. Каждая команда хочет победить, и каждый игрок хочет показать себя. В субботу мы покажем агрессивный, интенсивный хоккей, постараемся победить", - сказал защитник.

В составе шведов должен будет дебютировать лучший бомбардир молодежного чемпионата мира Самуэль Фагемо, набравший на турнире 13 очков (8 голов + 5 результативных передач). Сам швед сказал в пятницу, что рассматривает эту игру как реванш за поражение от сборной России в полуфинале недавнего молодежного чемпионата мира (4:5 в овертайме). В той игре 19-летний Фагемо забил гол и отдал голевую передачу. В составе национальной сборной России играет шестеро участников чемпионата мира, включая Романова.

"Честно, я его не замечал, не знал такую фамилию. Раз он гол забил и передачу отдал, значит он в порядке", - сказал Романов.

Россияне второй матч подряд проведут против хозяев площадки. "Здесь каждая вторая игра при чужой публике, когда болеют против нас. Каждый уже привык к этому, мы будем выходить и показывать свой хоккей", - подчеркнул Романов.

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Шведские хоккейные игры
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