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Кубок Федерации по теннису

Сборная Румынии сравняла счет в квалификационном матче Кубка Федерации со сборной России

Во второй встрече Вероника Кудерметова уступила Ане Богдан
Вероника Кудерметова EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Описание
Вероника Кудерметова
© EPA-EFE/JULIEN DE ROSA

ТАСС, 7 февраля. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла Ане Богдан во второй игре матча квалификационного раунда Кубка Федерации с командой Румынии. Соревнования проходят в румынском городе Клуж-Напока.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу 27-летней румынки. 22-летняя Кудерметова располагается на 38-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Богдан - на 90-м.

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Счет в противостоянии до трех побед стал 1-1. Ранее в пятницу Екатерина Александрова (28) обыграла Елену-Габриэлу Рузе (166). В субботу Александрова встретится с Богдан, а Кудерметова - с Рузе, в парном разряде Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют против Ирины Бары и Йоаны Олару.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.

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Кубок Федерации по теннису
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