Ромашина и Колесниченко признаны лучшими синхронистками 2019 года

ТАСС, 7 февраля. Международная федерация плавания (FINA) признала россиянок Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко лучшими синхронистками прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

В прошедшем сезоне дуэт Ромашиной и Колесниченко стал лучшим в технической и произвольной программах чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Колесниченко также стала лучшей в одиночных соревнованиях в технической программе, Ромашина - в произвольной. Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы, а также держит рекорд среди российских спортсменов по количеству побед на чемпионатах мира. Колесниченко - олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы.

Россиянин Александр Мальцев признан лучшим синхронистом 2019 года. Он одержал победу на чемпионате мира вместе с Майей Гурбанбердиевой в технической и произвольной программах в соревновании смешанных дуэтов.