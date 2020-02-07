Допинг-проба "Б" призера ОИ по вольной борьбе шведки Франссон дала положительный результат

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Допинг-проба "Б" бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведки Йенни Франссон дала положительный результат. Об этом в пятницу в пресс-релизе сообщила Шведская ассоциация борцов.

"В четверг, 6 февраля, допинг-проба "Б" была проанализирована в аккредитованной WADA (Всемирным антидопинговым агентством) лаборатории в [пригороде Стокгольма] Худдинге. Результат теста был положительным", - отмечено в сообщении.

В пробе 32-летней Франссон были обнаружены следы анаболического стероида - метилтестостерона. По словам пресс-секретаря ассоциации Закариаса Таллрота, речь шла о небольшом количестве запрещенного вещества. Сама Франссон утверждает, что получила препарат по ошибке.

Шведка отстранена от национальной команды и не примет участия в Олимпиаде в Токио.

В настоящее время Франссон занимает второе место в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в весе до 68 кг и является претендентом на медаль на Олимпиаде - 2020 в Токио. На ее счету золото (2012) и бронза (2019) чемпионатов мира, золото (2018) и две бронзы (2008, 2019) чемпионатов Европы.