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Еврокубки

БК "Химки" прервал трехматчевую серию поражений в Евролиге, обыграв "Црвену Звезду"

Встреча завершилась со счетом 78:72
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Российские "Химки" обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 78:72 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в подмосковных Мытищах в присутствии 5629 зрителей.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Химок" Алексей Швед, который набрал 22 очка, а также сделал девять результативных передач. В составе сербской команды больше всего очков набрал защитник Кевин Пунтер (20).

"Химки" смогли победить впервые за четыре встречи в Евролиге и теперь занимают 11-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 10 побед в 24 матчах. "Црвена Звезда" также имеет 10 побед после 24 игр, но превосходит российскую команду по дополнительным показателям, занимая десятую позицию в таблице.

В следующем туре Евролиги "Химки" в гостях встретятся с итальянским "Миланом" 20 февраля. На следующий день "Црвена Звезда" дома сыграет с московским ЦСКА.

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