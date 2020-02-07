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Сборные по хоккею

Российские хоккеисты перед ЧМ сыграют в четырех домашних матчах Еврочелленджа

Соперниками россиян станут команды Франции и Латвии

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею проведет в рамках подготовки к чемпионату мира четыре домашних матча Еврочелленджа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Чемпионат мира пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

"Сборная России сыграет 9 и 11 апреля в Мытищах с командой Франции, 23 и 25 апреля на арене "Шайба" в Сочи с командой Латвии", - сообщили в пресс-службе.

Заключительным турниром перед чемпионатом мира будут Чешские хоккейные игры с 30 апреля по 3 мая. Сборная России проведет вынесенный матч со шведами 30 апреля в Ярославле.

Еврочеллендж - ежегодный международный турнир по хоккею, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.

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