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Еврокубки

Швед: баскетболистам "Химок" надо не терять концентрацию, чтобы выйти в плей-офф Евролиги

В пятницу "Химки" дома обыграли "Црвену Звезду"
Алексей Швед Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Алексей Швед
© Гавриил Григоров/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" заслуженно победили "Црвену Звезду" в Евролиге, и теперь им необходимо оставаться сконцентрированными, чтобы выйти в плей-офф. Об этом журналистам заявил защитник подмосковного клуба Алексей Швед.

В пятницу "Химки" обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 78:72 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка, а также сделал девять результативных передач.

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"Мы одержали важную победу сегодня, и теперь самое главное - продолжать в том же духе, оставаться сконцентрированными на нашей цели выйти в плей-офф, - сказал Швед. - "Звезда" - сильный соперник, который всегда играет на максимуме. Неважно, дома матч или в гостях. Но мы здорово защищались, хорошо двигали мяч и заслужили победу".

"Химки" смогли победить впервые за четыре встречи в Евролиге и теперь занимают 11-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 10 побед в 24 матчах. "Црвена Звезда" также имеет 10 побед после 24 игр, но превосходит российскую команду по дополнительным показателям, занимая десятую позицию в таблице.

В следующем туре Евролиги "Химки" в гостях встретятся с итальянским "Миланом" 20 февраля. На следующий день "Црвена Звезда" дома сыграет с московским ЦСКА.

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