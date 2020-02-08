{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шведские хоккейные игры

Российские хоккеисты в субботу на Шведских играх встретятся с хозяевами турнира

Матч начнется в 18:15 мск

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в субботу проведут матч в рамках Шведских игр против хозяев турнира. Встреча пройдет в Стокгольме.

В стартовой игре третьего этапа Евротура россияне в Хельсинки проиграли финнам со счетом 0:3. Все три шайбы были пропущены в начале стартового периода, что заставило тренерский штаб команды поменять вратаря. Голкипера казанского "Ак Барса" Тимура Билялова заменил его коллега по амплуа из петербургского СКА Александр Самонов.

Сборная России вылетела в Стокгольм сразу после матча с финнами и уже в пятницу днем провела занятие. Тренерский штаб внес коррективы в одно звено и одну пару защитников. Остальные сочетания остались нетронутыми. К примеру, тройка нападения, состоящая из хоккеистов СКА Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина, которая стала лучшей в прошлой встрече, снова тренировалась вместе.

Сборная Швеции в четверг обыграла команду Чехии со счетом 2:1. У хозяев в заявке на турнир присутствуют только два голкипера - Маркус Хелльберг из СКА и Ларс Юханссон из московского ЦСКА, первый играл против чехов, второй выйдет на лед в матче с россиянами. Ожидается дебют 19-летнего форварда Самуэля Фагемо, ставшего лучшим бомбардиром последнего молодежного чемпионата мира, где он набрал 13 (8 голов + 5 результативных передач) очков. Сам Фагемо уже сказал, что считает предстоящую игру реваншем после поражения в полуфинале молодежного первенства, при этом у россиян в составе есть шесть участников той встречи.

После поражения от финнов и победы шведов над чехами россияне опустились на последнее место общего зачета Евротура, имея в активе всего семь очков. У сборной Швеции 10 баллов, лидирует команда Финляндии (14), на три балла от нее отстают чешские хоккеисты. В таблице Шведских игр финны тоже идут на первом месте, опережая хозяев турнира благодаря лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб.

В стартовой игре субботы сборная Финляндии встретится с командой Чехии, начало - 14:30 мск. Россияне и шведы выйдут на лед в 18:15 мск.

Теги
Шведские хоккейные игры
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Юсков победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Второе место занял китаец Чжунъянь Нин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС