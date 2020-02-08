Баскетболисты "Зенита" уступили "Панатинаикосу" в гостевом матче Евролиги

ТАСС, 8 февраля. Российский "Зенит" (Санкт-Петербург) на выезде проиграл греческому "Панатинаикосу" со счетом 81:96 в матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Матч прошел в Афинах в присутствии 6713 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Дешон Томас, который набрал 27 очков. У "Зенита" больше всего очков на счету Густаво Айона (21).

"Зенит" в турнирной таблице Евролиги занимает последнее, 18-е место, имея в активе семь побед и 17 поражений. "Панатинаикос" идет на шестой строчке, одержав 13 побед в 24 матчах.

В следующем туре Евролиги "Зенит" примет 20 февраля немецкую "Альбу", "Панатинаикос" на следующий день сыграет дома с испанской "Барселоной.