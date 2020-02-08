Юсков победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

ТАСС, 8 февраля. Россиянин Денис Юсков занял первое место на дистанции 1500 м на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в канадском Калгари.

30-летний россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 43,234 секунды. Второе место занял китаец Чжунъянь Нин (отставание 0,02 секунды), бронзовую медаль завоевал американец Джой Мантиа (+0,50).

Россиянин Сергей Трофимов установил личный рекорд и занял пятое место (+1,24), Даниил Беляев, также показавший свое лучшее время в карьере, стал 19-м (+2,70).

Юсков является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, также в его активе две серебряные и две бронзовые медали турнира. Юсков становился серебряным и бронзовым призером мирового первенства в многоборье. Кроме того, на его счету две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата Европы на отдельных дистанциях.

Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.