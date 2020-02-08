Хоккеист "Оттавы" Наместников может пропустить матч после попадания шайбы в лицо

ТАСС, 8 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Владислав Наместников может пропустить предстоящую игру регулярного чемпионата после попадания шайбы в лицо на тренировке. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.
"Оттава" в субботу проведет выездной матч против "Виннипега" (22:00 мск). На тренировке россиянин, который также пропустил из-за повреждения предыдущую встречу с "Колорадо", получил удар шайбой в лицо и был вынужден покинуть занятие.
Senators forward Vladislav Namestnikov took an errant puck to the face at practice and his status for Saturday's game is unclear. pic.twitter.com/7CErU0gRp7— Sportsnet (@Sportsnet) February 7, 2020
"Пока не получали обновленную информацию по ситуации с Наместниковым, так как готовились к завтрашнему матчу. Там было много крови, но он сильный парень. Однако мы не будем ставить его в трудное положение", - сказал главный тренер "Оттавы" Ди Джей Смит.
Наместников был выбран "Тампой" под 27-м номером на драфте 2011 года. Хоккеист начал выступать в НХЛ в сезоне-2013/14. Через четыре года он перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс", откуда по ходу текущего регулярного чемпионата отправился в "Оттаву". За канадский клуб Наместников провел 48 матчей и набрал 22 (11 шайб + 11 передач) очков, всего в НХЛ на счету форварда 410 встреч и 180 (77+103) баллов за результативность.