Хоккеист "Оттавы" Наместников может пропустить матч после попадания шайбы в лицо

ТАСС, 8 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Владислав Наместников может пропустить предстоящую игру регулярного чемпионата после попадания шайбы в лицо на тренировке. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

"Оттава" в субботу проведет выездной матч против "Виннипега" (22:00 мск). На тренировке россиянин, который также пропустил из-за повреждения предыдущую встречу с "Колорадо", получил удар шайбой в лицо и был вынужден покинуть занятие.