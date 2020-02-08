Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"

ТАСС, 8 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома проиграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

В составе проигравших отличились Мика Зибанежад (58-я минута) и Крис Крайдер (59). Российский нападающий Артемий Панарин выступил ассистентом в эпизоде с голом Зибанежада. Форвард Павел Бучневич очков во встрече не набрал.

В активе Панарина теперь 72 (27 шайб + 45 передач) балла за результативность в сезоне. Бучневич набрал 31 (11+20) очко в регулярном чемпионате. Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев провел весь матч и отразил 25 бросков. Панарин продолжает идти на пятом месте в списке лучших бомбардиров лиги.

У победителей отличились Земгус Гиргенсонс (11), Сэм Райнхарт (36) и Джимми Веси (52). Лучшим игроком матча стал голкипер "Баффало" Картер Хаттон (37 сейвов). Второй звездой был признан форвард гостей Джек Айкел (0+2), третьей - Зибанежад (1+1).

"Баффало" идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 55 матчах. "Рейнджерс" занимают 12-ю строчку, тоже имея в активе 56 очков (53 встречи), но опережая соперника по дополнительным показателям.