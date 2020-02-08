"Даллас" проиграл "Миннесоте" в матче НХЛ. Гурьянов забросил шайбу

ТАСС, 8 февраля. "Даллас" проиграл дома "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

Шайбы в составе проигравших забросили Джо Павелски (16-я минута) и российский нападающий Денис Гурьянов (23). Форвард Александр Радулов очков во встрече не набрал. Голкипер Антон Худобин остался в запасе. У победителей дублем отметился Джоэл Эрикссон (29, 60), также отличился Райан Донато (33).

Лучшим игроком матча стал Эрикссон. Второй звездой был признан Гурьянов, третьей - нападающий "Миннесоты" Зак Паризе, который провел 1000-ю игру в НХЛ.

На счету Радулова в текущем сезоне 31 (15 шайб + 16 передач) очко. Гурьянов набрал 21 (15+6) балл.

"Даллас" занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 54 матчах. "Миннесота" с 58 баллами после 54 встреч идет 11-й. В следующем матче "Даллас" 9 февраля сыграет на выезде с "Сент-Луисом". "Миннесота" днем позже примет "Колорадо".