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Зимние олимпийские виды спорта

Максим Буров стал первым в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу

Его брат Илья Буров занял третье место
Максим Буров AP Photo/Jeff Swinger
Описание
Максим Буров
© AP Photo/Jeff Swinger

ТАСС, 8 февраля. Россиянин Максим Буров занял первое в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в США.

Спортсмен показал результат 139,00 балла. Второе место занял швейцарец Ноэ Рот (126,91), третьим стал еще один российский спортсмен, Илья Буров. Максим Буров занимает первое место в зачете акробатики, набрав 209 очков, Илья Буров идет пятым (124).

Максим Буров является обладателем золотой и бронзовой медалей чемпионата мира 2019 года, также он выигрывал серебро и бронзу Универсиады-2019 в Красноярске. Илья Буров является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

У женщин победу в акробатике одержала Александра Романовская (106,74) из Белоруссии, второе место заняла американка Меган Ник (83,89), третьей стала Эбби Уиллкокс из Австралии (81,78). Лучшей из россиянок стала Любовь Никитина, показавшая шестой результат (67,32).

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Зимние олимпийские виды спорта
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