Галенюк: сборная России не должна давать пространство шведам в матче Еврохоккейтура

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским хоккеистам в предстоящем матче Шведских игр против хозяев турнира необходимо играть плотно и жестко, чтобы рассчитывать на победу. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной России Данила Галенюк, представляющий петербургский СКА.

"Шведы - техничная хорошая команда, хорошо катаются. Главное, не давать им много пространства, поплотнее с ними играть до последней минуты. Они не любят силовую борьбу, толчки", - сказал 19-летний хоккеист.

В четверг россияне в матче первого тура уступили финнам со счетом 0:3. "По той игре мы сделали выводы, проанализировали ошибки. В отличие от молодежного хоккея (Галенюк - серебряный призер последнего молодежного чемпионата мира - прим. ТАСС) во взрослом выше мастерство, скорость, где-то нужно быстрее соображать. Когда я раньше выходил перед полными трибунами, было волнение. Сейчас уже привык, особо внимания не обращаешь", - отметил он.

В общей таблице Евротура сборная России занимает последнее место с 7 очками после семи матчей.