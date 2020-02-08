ФК "Арсенал" отдал в аренду нападающего Тудорие в румынский "Волунтари"

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" отдал нападающего Александру Тудорие в румынский "Волунтари" в аренду до конца сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор туляков Андрей Рудаков.

Тудорие 23 года, он перешел в "Арсенал" из "Волунтари" летом 2019 года. В первой части сезона форвард принял участие в 11 матчах, забив один мяч - победный гол в ворота "Крыльев Советов" (3:2) во встрече второго тура чемпионата России. Еще в семи играх он не попадал в заявку команды, а в пяти оставался в запасе.

"Александру Тудорие отправился в аренду до конца сезона в свой бывший клуб - румынский "Волунтари", - сказал Рудаков. - Этот форвард очень помог нам в одной из первых игр чемпионата, когда в Самаре забил важный гол. Но, к сожалению, в этом же матче Алекс получил травму, выбыл на длительное время, а потом не смог вернуться на прежний уровень".

"Сейчас мы совместно с ним пришли к такому мнению, что на данном этапе ему будет целесообразнее вернуться в свою прежнюю команду. Ему там все знакомо, чемпионат уже возобновился, время на адаптацию не потребуется, и он будет обеспечен игровой практикой. Важно отметить, что большую заинтересованность в Алексе высказал главный тренер "Волунтари", который отлично знает возможности игрока", - добавил собеседник агентства.

По словам спортивного директора "Арсенала", клуб продолжает рассчитывать на игрока в будущем. "Сейчас принято такое решение, но эта аренда ни в коем случае не означает, что мы разочаровались в нападающем, - подчеркнул он. - Его контракт с "Арсеналом" действует еще два с половиной года. Надеемся, что в Румынии Алекс через официальные матчи наберет форму и станет сильнее".

"Арсенал" после 19 туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Отставание от лидирующей группы, которую замыкает идущий пятым московский "Локомотив", составляет 9 очков. В первом после зимней паузы туре туляки 1 марта на выезде сыграют с "Сочи".