Снова в гостях. Сборные России и Швеции сыграют в рамках Еврохоккейтура в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в субботу постарается поправить турнирное положение в общем зачете Евротура. Подопечные Алексея Кудашова в Стокгольме сыграют во втором туре Шведских игр с хозяевами соревнований, начало встречи - 18:15 мск. Первую игру в рамках турнира сборная России также провела против де-факто хозяев площадки - россияне уступили финнам в Хельсинки в вынесенном матче. Поражение со счетом 0:3 и победа шведов над чехами (2:1) отбросили россиян на последнее место в общей турнирной таблице. Сборная России имеет 7 очков, на третьем месте шведы с 10 очками. Лидируют финны с 14 очками, на три меньше у чехов. В таблице третьего этапа Евротура финны опережают шведов благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб. Российские хоккеисты вылетели в Стокгольм сразу после матча в Хельсинки. После прибытия, по словам главного тренера команды Алексея Кудашова, было теоретическое занятие с разбором игры с финнами. На тренировке днем тренерский штаб оставил без изменений только два звена и две пары защитников. Сохранились тройки Денис Зернов - Артем Швец-Роговой - Анатолий Голышев и Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин, а также пары защитников Богдан Киселевич - Александр Романов и Григорий Дронов - Андрей Миронов.

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"Естественно, если мы кого-то меняем, значит, что-то не получалось. У нас было теоретическое занятие, где мы разобрали игру и подобрали нужные упражнения под ошибки, которые мы совершали. В первую очередь это упражнения под завершение, в обороне были моменты", - сказал после занятия Кудашов. Уже известно, что в воротах сыграет Александр Самонов, который, скорее всего, изначально готовился к игре со шведами. Однако вратарю СКА пришлось выйти на лед в матче с финнами, после того как Тимур Билялов пропустил три шайбы к седьмой минуте. Самонов не подвел, проведя свой отрезок матча на ноль. Игра в Хельсинки стала для него третьей подряд без пропущенных шайб, если считать матчи в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против "Авангарда" и "Спартака", закончившиеся с одинаковым счетом 1:0. Шведы недосчитались игроков КХЛ Сборная Швеции проводит первый сезон с новым главным тренером - известным в прошлом игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Юханом Гарпенлёвом. Под руководством предыдущего наставника, Рикарда Грёнборга, шведы выиграли два чемпионата мира подряд (2017, 2018). При Гарпенлёве сборная Швеции по-разному провела два предыдущих этапа Евротура: на Кубке Карьяла скандинавы с одним очком заняли последнее место, а Кубок Первого канала они выиграли. Впрочем, в Швеции не придают большого значения результатам сборной на этапах Евротура, главное - выступление на чемпионате мира. При Грёнборге сборная Швеции на мировом первенстве состояла преимущественно из игроков НХЛ.

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"Сейчас я не знаю, сколько хоккеистов оттуда у нас будет. Процесс селекции начнется в апреле. Мы хотим, чтобы играли лучшие", - отметил тренер, недавно переживший потерю близкого человека. За несколько дней до Шведских игр у него умерла мать. На домашний этап Евротура шведы попытались собрать всех сильнейших, однако сделать это в полной мере не удалось. В сборную приехали пять игроков КХЛ: вратари Ларс Юханссон (ЦСКА) и Магнус Хелльберг (СКА), защитники Клас Дальбек (ЦСКА) и Лукас Бенгтссон (СКА), нападающий Мальте Стрёмвалль ("Сочи"). Однако хоккеистов из КХЛ могло быть больше: в сборную вызывались, но не смогли приехать форварды Андре Петерссон ("Динамо", Москва), Марио Кемпе (ЦСКА), Микаэль Викстранд ("Ак Барс") и защитник Виктор Лёв ("Йокерит"). "Клубам КХЛ не нравится, что их игроки уезжают в сборную перед плей-офф. Я не могу ничего поделать, это выше моих сил. Не думаю, что это хорошо, поскольку хочу, чтобы играли лучшие", - отметил он. Романов не слышал про Фагемо Дополнительной интригой в субботнем матче будет присутствие в обеих командах игроков, выступавших на последнем молодежном чемпионате мира. В сборной России это защитники Данила Галенюк и Александр Романов, а также нападающие Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин и Григорий Денисенко. У шведов должны сыграть защитник Нильс Лункдквист и нападающий Самуэль Фагемо. Последний стал лучшим бомбардиром мирового первенства, набрав 13 очков (8 голов + 5 передач). В полуфинале молодежного чемпионата мира россияне обыграли сборную Швеции в овертайме со счетом 5:4. Морозов в той встрече сделал дубль, забросив победную шайбу. Голевыми передачами отметились Подколзин и Денисенко. Фагемо забил гол и отдал передачу. В пятницу 19-летний нападающий провел первую тренировку в сборной - в начале недели вместе с "Фрёлундой" он выиграл Лигу чемпионов.

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"Мы проиграли в том полуфинале сборной России, и я рассматриваю завтрашний матч как реванш. Поражение в овертайме было тяжелым для нас, но мы здорово провели игру за бронзовые медали, скрасив неудачу. У меня особые чувства в связи с завтрашним дебютом. Я сыграю при своих болельщиках на такой прекрасной арене", - рассказал форвард. Романов отметил, что Фагемо на турнире ему не запомнился. "Честно, я его не замечал, не знал такую фамилию. Раз он гол забил и передачу отдал, значит, он в порядке", - сказал защитник сборной России. В Евротуре текущего сезона сборные России и Швеции обменялись победами. На Кубке Карьяла россияне выиграли по буллитам со счетом 5:4, а в Москве шведы одержали победу в основное время (4:3). В последний раз в Стокгольме соперники встречались 1 мая, в вынесенном матче Чешских игр. Тогда шведы выиграли со счетом 6:4, а в составах обеих команд было немало игроков НХЛ. В частности, у россиян забил Никита Кучеров, двойной штраф получил Евгений Малкин, а ворота защищал Андрей Василевский.

Шведские хоккейные игры Команды И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О Финляндия 1 1 0 0 0 0 0 3-0 3 Швеция 1 1 0 0 0 0 0 2-1 3 Чехия 1 0 0 0 0 0 1 1-2 0 Россия 1 0 0 0 0 0 1 0-3 0