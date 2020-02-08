Конькобежец Грязцов завершил карьеру и перешел на работу в сборную России

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Конькобежец Сергей Грязцов завершил профессиональную карьеру, он назначен на должность начальника российской команды. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

"Сергей Грязцов завершил карьеру спортсмена, он уже работает в федерации. Сейчас он является начальником команды, в будущем возможен его переход на тренерскую работу", - сообщил Кравцов.

Грязцову 33 года, в ноябре в составе сборной Москвы он выиграл чемпионат России в командной гонке. На чемпионате мира 2019 года на отдельных дистанциях, который проходил в Германии, россиянин показал 17-й результат на дистанции 1500 метров.