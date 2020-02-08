{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

РУСАДА в январе выявило семь случаев возможного нарушения антидопинговых правил

В первый месяц года также начато расследование четырех возможных нарушений

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе выявило семь случаев возможного нарушения спортсменами антидопинговых правил. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

По словам Пахноцкой, в первый месяц года также начато расследование четырех возможных нарушений антидопинговых правил (в том числе по материалам, полученным от международных антидопинговых организаций).

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м - 146. В 2017 году, когда Российское антидопинговое агентство не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Баскетбольного школьного тренера в США после игры избили свои же подопечные
Мэр Ньюарка пообещал, что виновные понесут наказание
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС