Десятки тысяч уральцев приняли участие в "Лыжне России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Жители регионов Уральского федерального округа вместе с остальными россиянами в субботу днем встали на лыжи, чтобы принять участие в XXXVIII открытой всероссийской массовой гонке "Лыжня России". Несколько десятков тысяч уральцев вышли на лыжню в этот день, рассказали ТАСС организаторы спортивного мероприятия.

В Свердловской области лыжная гонка на главном полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле в этот раз посвящена Году памяти и славы. Именно поэтому дистанция составила 2020 метров. Впрочем, для профессионалов была подготовлена трасса в 10 км.

Как рассказал ТАСС директор центрального старта лыжных гонок в Свердловской области Дмитрий Чукреев, участие в гонке приняли 17,5 тыс. человек. Победители профессиональной гонки получили в подарок снегоходы. "Гонка прошла хорошо, мы уже вручили снегоходы двум победителям", - отметил Чукреев.

В Челябинской области акция прошла во всех 43 муниципалитетах региона, в ней приняли участие свыше 20 тыс. человек, из которых порядка 8 тыс. - на территории Челябинска. Как сообщил ТАСС руководитель челябинской региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков, одной из основных особенностей "Лыжни России" в Челябинской области стал забег дошкольников.

"Порядка 100 воспитанников детских садиков из каждого района, которые преодолеют 100 метров по стадиону. Победителей среди них мы выявлять не будем, каждый получит шоколадку в подарок. Тем самым мы хотим показать, что у нас растет достойная смена", - сказал он.

Подобный детский забег состоялся и в Курганской области. В этом году "Лыжня России" собрала курганцев на лыжной базе "Велес" в селе Темляково Кетовского района. "В Курганской области в этот день на лыжи встали более двух тысяч человек. На старт традиционно вышли даже дошкольники, для них организовали отдельный забег", - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

На старт гонки с чемпионом

В Ямало-Ненецком автономном округе "Лыжня России" будет проходить два дня. Центральный старт массовой лыжной гонки на Ямале состоялся в субботу в городе Новый Уренгой на лыжной базе "Кристалл". Однако в окружной столице, Салехарде, мероприятие пройдет 9 февраля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В соседнем с Ямалом Ханты-Мансийском автономном округе "Лыжня России" в этом году охватила 18 муниципальных образований, что для региона стало рекордом, рассказала замдиректора окружного департамента физической культуры и спорта Софья Конух. Ко всероссийской лыжной массовой гонке в этом году присоединился город Мегион.

В этом году в ХМАО традиционно прошел показательный забег представителей коренных народов Севера, которые преодолели дистанцию на широких охотничьих лыжах, обтянутых оленьей шкурой. Кроме того, в Ханты-Мансийске двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко после завершения спортивного мероприятия проведет мастер-класс по лыжному ходу.

Лыжники Тюменской области в этом году остались без мероприятия. Там по рекомендации департамента спорта и молодежной политики Тюменской области в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями и в целях профилактики ОРВИ спортивное мероприятие перенесли на неопределенный срок.