Сергей Косилов подтвердил уход с поста замминистра спорта РФ

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Заместитель министра спорта России Сергей Косилов подтвердил информацию о своем уходе с занимаемой должности. Заявление он сделал ТАСС.

"Да, я написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Моя новая работа также будет связана со спортивной отраслью", - сказал Косилов.

Косилову 61 год, заместителем министра спорта он был назначен в 2017 году. До этого он на протяжении 12 лет являлся тренером сборной России по лыжным гонкам.

21 января этого года Олег Матыцин сменил Павла Колобкова на посту министра спорта России.