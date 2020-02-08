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Массовый спорт

Сергей Косилов подтвердил уход с поста замминистра спорта РФ

По словам Косилова, его новая работа также будет связана со спортивной отраслью

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Заместитель министра спорта России Сергей Косилов подтвердил информацию о своем уходе с занимаемой должности. Заявление он сделал ТАСС.

"Да, я написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Моя новая работа также будет связана со спортивной отраслью", - сказал Косилов.

Косилову 61 год, заместителем министра спорта он был назначен в 2017 году. До этого он на протяжении 12 лет являлся тренером сборной России по лыжным гонкам.

21 января этого года Олег Матыцин сменил Павла Колобкова на посту министра спорта России.

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