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Массовый спорт

Поздняков: присутствие известных спортсменов на мероприятиях мотивирует молодое поколение

Глава ОКР присутствовал на праздновании Всероссийского дня зимних видов спорта в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Присутствие знаменитых атлетов на массовых спортивных мероприятиях мотивирует молодое поколение на достижения и показывает родителям пользу и необходимость занятий детей в спортивных секциях. Такое мнение в субботу высказал журналистам глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на праздновании Всероссийского дня зимних видов спорта в Воронеже.

Празднование Дня зимних видов спорта проходит ежегодно по всей России. В этом году праздник приурочен к годовщине проведения в стране Олимпийских игр 2014 года. Главная площадка праздника в этом году расположена в Воронеже.

"Разделение понятий массового спорта и спорта высших достижений очень условно, в базисе спорта и физкультуры стоит стремление к здоровому образу жизни, массовый спорт, а на вершине находится спорт высших достижений. Сегодня мы вспоминаем об успехе наших соотечественников, которые в 2014 году выиграли Игры в Сочи, и им посвящен этот праздник зимнего спорта, - отметил Поздняков. - Очень важно, что региональные власти поддерживают предложения ОКР по проведению спортивно-массовых мероприятий, олимпийских мероприятий. День зимних видов спорта пройдет по всей стране, но столица сегодня в Воронеже, и я очень рад, что город встретил нас хорошей погодой, зимним настроением".

"Рад, что многие воронежцы смогут сегодня посмотреть мастер-классы, увидеть наших прославленных спортсменов, победителей Игр в Сочи. Не стоит забывать, что День зимних видов спорта проходит спустя две недели после юношеских Олимпийских игр, где наша команда впервые в истории заняла первое место. Такой плавный переход от массового спорта к профессиональному и есть залог нашего успеха. Хочу пожелать губернатору Воронежской области развивать и массовый, и профессиональный спорт", - добавил глава Олимпийского комитета России.

Гостями Дня зимних видов спорта в Воронеже стали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Тамара Замотайлова, олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макогонова, двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова и другие титулованные спортсмены.

"Присутствие больших спортсменов на таких площадках мотивирует наше подрастающее поколение. Ребятишки, которые сейчас здесь катаются на коньках, должны видеть своего кумира - Аделину Сотникову. Это должно мотивировать взрослых приводить больше детей в спортивные секции. Таким образом мы решаем общую задачу, чтобы следующее поколение было более здоровым, более целеустремленным и мотивированным", - заключил Поздняков.

Теги
РоссияБрызгалова, Анастасия КонстантиновнаПоздняков, Станислав Алексеевич
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