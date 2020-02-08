Комитет профессионального футбола РФС не обсуждал альтернативы изменению структуры ПФЛ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) на прошедшем 6 февраля заседании не рассматривал альтернативные варианты изменения структуры первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил президент лиги, заместитель председателя комитета профессионального футбола Андрей Соколов.

В начале февраля комитет профессионального футбола РФС рекомендовал Ассоциации ПФЛ совместно с выступающими в лиге клубами "дополнительно рассмотреть возможные варианты структуры проведения первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ с сезона-2020/21". Вопрос об изменении структуры проведения этого турнира со следующего сезона будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета РФС 13 февраля.

"Комитет рекомендацию дал, будем рассматривать. Альтернативные [утвержденным в конце 2019 года изменениям] варианты не обсуждались", - сказал Соколов.

В прошлом декабре общее собрание ПФЛ на своем заседании единогласно утвердило изменения, согласно которым с сезона-2020/21 количество групп в первенстве должно быть сокращено с пяти до четырех. Группу "Восток", которую составляют клубы Сибири, Дальнего Востока и Сахалина, планируется упразднить. Согласно задумке по две команды из этих регионов со следующего сезона добавятся в группы "Запад", "Центр" и "Урал-Приволжье".

В конце прошлого года исполнительный комитет РФС не стал утверждать структурные изменения третьего по силе дивизиона российского футбола. Тогда президент союза Александр Дюков отметил, что в утвержденных общим собранием ПФЛ изменениях "есть недоработка в плане логистики клубов на такие дальние расстояния", а также большое количество вопросов, оставшихся без ответа.