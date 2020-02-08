Васильев не ждет медалей от российских биатлонистов на чемпионате мира

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Готовность российских биатлонистов не позволяет им претендовать на медали чемпионата мира, им стоит рассчитывать лишь на удачное стечение обстоятельств. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Чемпионат мира возьмет старт в итальянском Антхольце 13 февраля, биатлонисты будут бороться за 12 комплектов наград. К турниру российская команда подходит, установив антирекорд - серия без призовых мест на этапах Кубка мира в январе достигла 26 гонок.

"Учитывая специфику биатлона, его непредсказуемость, на чемпионате мира может произойти все что угодно, а у нас команда как раз выступает не благодаря, а вопреки. Достаточно вспомнить прошлогодний чемпионат мира, когда мы тоже не были в числе претендентов на медали, но ряд факторов, к которым можно отнести погоду и плохую готовность Мартена Фуркада, помогли нам завоевать три награды. Однако постоянно на это рассчитывать не приходится. Надо готовиться так, чтобы быть конкурентоспособными, а не ждать чьей-то помощи", - сказал Васильев.

"Сейчас же, если этой помощи не будет, рассчитывать не на что. По своей натуре я оптимист, я верю, что наши спортсмены способны выступить достойно, что они не распишутся в своей несостоятельности, но я не очень жду медалей, поскольку оснований для этого нет. Если наши ребята и девчонки будут попадать в шестерку, это уже нельзя будет назвать провальным выступлением. Да, всегда хочется медалей, но на фоне всей неустроенности, скандалов и неразберихи, нехватки финансирования в команде их ждать не приходится", - добавил он.

Собеседник агентства считает, что тренерам сборной при подготовке к чемпионату мира необходимо сделать ставку на эстафеты, в которых у российских биатлонистов будет больше шансов на медаль. "Именно на эти гонки надо сделать акцент, не мочалить ребят, заставляя их бежать все виды чемпионата мира", - подчеркнул он.