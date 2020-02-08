Поздняков: ОКР пока не выработал позицию по открытым слушаниям дела РУСАДА в CAS

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Юристы Олимпийского комитета России (ОКР) еще не выработали окончательную позицию по публичным слушаниям по судебному спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом ТАСС в субботу сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Позиция по поводу предложения WADA пока не определена, - сообщил Поздняков. - Наша позиция определяется тактикой, которую выберут юристы, уполномоченные Олимпийским комитетом России как третьей стороной в этом процессе, а также юристы РУСАДА. Как только они сформируют свою позицию, тогда можно будет говорить о том, согласимся ли мы на предложение WADA или нет".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

9 января WADA уведомило CAS о споре с РУСАДА, поскольку национальное агентство не согласилось с решением лишить его статуса соответствия международному кодексу. К процессу также присоединились международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты, десятки российских спортсменов и другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.