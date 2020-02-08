Поздняков: состав делегатов в группу ОКР по ВФЛА должен определиться до конца недели

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР. Возглавляемая президентом ОКР рабочая группа, помимо организации внеочередной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля, будет взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) до 10 февраля должен получить списки делегатов от организаций, приглашенных для участия в рабочей группе ОКР по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС в субботу сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Мы направили предложения всем действующим лицам, в том числе министерству спорта, и предложили каждому из них направить по два специалиста. До конца этой недели мы ждем их предложений. Как только лист предложений будет сформирован, мы всех с ним ознакомим", - сообщил Поздняков.

Ранее стало известно, что в состав рабочей группы войдут генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая, а также тренер Радион Гатауллин, представляющий комиссию спортсменов ВФЛА.

"В письме, которое мы направили в World Athletics, попросили направить свой ответ до 10 февраля. Так что время, чтобы федерация [World Athletics] могла подумать, еще есть, - добавил Поздняков. - Также пригласили дисциплинарную комиссию Athletics Integrity Unit, мы открыты к этому".

"Хотим этими приглашениями продемонстрировать, что для того, чтобы решать любую проблему общественной организации, нужно как можно больше заинтересованных лиц, которые бы входили в этот процесс. Для нас принципиально, чтобы наши национальные федерации были полноправными участниками спортивного и олимпийского движения. Поэтому мы ждем ответа и всегда готовы к сотрудничеству", - заключил собеседник агентства.