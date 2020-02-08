Матыцин: Россия была и остается мировым лидером танцевального спорта

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министр спорта России Олег Матыцин на открытии чемпионата и первенства России по танцевальному спорту обратился к участникам соревнований, который пройдут в "Крокус Экспо" в подмосковном Красногорске.

"Этот вид спорта развивается очень активно, дарит красоту, улыбки миллионам людей. Это один из тех видов спорта, которым мы гордимся, Россия - мировой лидер в нем, - сказал Матыцин. - Сейчас главное, чтобы люди были здоровыми и красивыми, и ваш вид спорта показывает, как это можно делать", - обратился Матыцин к участникам. "Танцы и художественная гимнастика являются самыми красивыми видами спорта", - добавил он.

Президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, заместитель министра спорта Надежда Ерастова на церемонии также подчеркнула, что Россия остается лидером в танцевальном спорте на международной арене.