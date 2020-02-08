РУСАДА в январе получило семь запросов от атлетов на терапевтическое исключение

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе 2020 года получило от российских спортсменов семь запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В первый месяц года РУСАДА получило семь запросов, из которых шесть находятся в процессе обработки. В данный период одобрено четыре запроса, отказано по одному", - заметила Пахноцкая

В 2019 году в РУСАДА поступило 104 запроса на терапевтическое использование, в 2018-м - 101.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.