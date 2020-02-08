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Массовый спорт

"Лыжня России" из-за недостатка снега перенесена в 31 регионе

Всего в этом году гонки запланированы в 73 субъектах

УФА, 8 февраля. /ТАСС/. Открытая Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" из-за недостаточного количества снега перенесена в 31 регионе страны. Всего в этом году гонки запланированы в 73 субъектах и должны состояться до 22 февраля, сообщила ТАСС в субботу заместитель главы Минспорта России Марина Томилова.

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"В 2020 году 73 региона, которые обладают климатическими условиями - снегом, проведут Всероссийскую открытую лыжную гонку "Лыжня России". 8 февраля в 42 регионах проходит лыжный праздник, 31 регион переносит. Сегодня дан старт по стране - Дальний Восток, Сибирь, Урал, все провели. Эстафету принял Приволжский федеральный округ, центральная часть России начнет с 15 февраля, до 22 февраля, рассчитываем, "Лыжня России" состоится во всех субъектах", - сообщила Томилова.

Больше всего регионов перенесли "Лыжню России" в Центральном федеральном округе из-за оттепели - Ярославская, Белгородская, Тульская, Брянская, Орловская, Курская области. Также из-за малого количества снега гонку в Чувашии и Ульяновской области перенесли на 22 февраля.

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