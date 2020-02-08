Футболисты "Спартака" второй раз стали победителями турнира в Катаре

В составе "Спартака" счет открыл Роман Зобнин (7-я минута), на 48-й минуте первый гол в составе красно-белых забил вышедший в перерыве на замену Александр Соболев, победный мяч на счету Эсекьеля Понсе (70, с пенальти). У "Партизана" голами отметились Страхиня Павлович (17) и Сейдуба Сума (34).

ТАСС, 8 февраля. Московский "Спартак" обыграл сербский "Партизан" со счетом 3:2 в третьем туре Кубка Париматч Премьер и стал победителем турнира. Встреча прошла в Дохе.

Федун: "Спартак" играл с "Партизаном" с массой ошибок, а судейство было ни о чем

На 42-й минуте, после того как судья не назначил штрафной в пользу "Партизана", главный тренер белградцев Саво Милошевич в резкой форме выразил несогласие с решением арбитра, за что получил красную карточку. На поле возникла потасовка, в результате которой за две желтые карточки с поля был удален полузащитник сербской команды Бибрас Натхо. После двух удалений Милошевич попытался в знак протеста увести игроков "Партизана" с поля, но арбитрам удалось погасить конфликт, и матч продолжился.

"Спартак" арендовал 22-летнего Соболева у "Крыльев Советов" до конца сезона с опцией выкупа. Матч второго тура против московского "Локомотива" (1:1, 2:4 - по пенальти) стал первым для форварда в составе красно-белых. Лучшим бомбардиром "Спартака" на турнире стал полузащитник Резиуан Мирзов, отметившийся дублем в стартовой игре против "Ростова" (2:0). Впервые в основе команды вышел голкипер Артем Ребров, прошлые две игры в старте начинал Александр Максименко.

По итогам трех матчей "Спартак" досрочно стал победителем турнира, набрав 7 очков. Второе место на данный момент занимает "Ростов" (3), третье - "Локомотив" (3), замыкает таблицу "Партизан" (2). "Ростов" встретится с "Локомотивом" в заключительной игре турнира в воскресенье.

"Спартак" во второй раз выиграл турнир в Катаре, первый раз команда одержала победу в дебютном розыгрыше в январе прошлого года. Тогда участие принимали "Ростов", "Спартак", Локомотив", а также петербургский "Зенит".