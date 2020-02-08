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Зимние олимпийские виды спорта

Определен окончательный состав сборной России по санному спорту на чемпионат мира в Сочи

Две оставшиеся вакансии заняли Александр Горбацевич и Олеся Михайленко

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по итогам контрольных тренировок сформировал окончательный состав национальной команды на чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной Сергей Чудинов, две оставшиеся вакансии заняли Александр Горбацевич и Олеся Михайленко.

"В окончательный состав сборной на домашний чемпионат мира вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также три экипажа: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров и Константин Кашкин/Всеволод Коршунов", - сказал Чудинов.

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в немецком Винтерберге, сборная России завоевала золото в эстафете (Иванова, Павличенко, Южаков/Прохоров) и две бронзовые медали (Павличенко в личной гонке и спринте).

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