Свыше 10 тысяч человек вышли на старт центрального этапа "Лыжни России" в Уфе

УФА, 8 февраля. /ТАСС/. Центральный старт открытой Всероссийский массовой гонки "Лыжня России - 2020" прошел на биатлонном спорткомплексе в Уфе, мероприятие собрало более 10 тыс. любителей спорта всех возрастов. В столицу Башкирии съехались жители со всей республики.
Лыжный забег традиционно прошел в спортивно-оздоровительном комплексе "Биатлон" в северной части Уфы, для участников были подготовлены три трассы протяженностью 2,2, 3 и 5 километров. Состоялись семь стартов, в зависимости от возраста спортсменов. Башкирия заслужила открыть всероссийские лыжные соревнования, отметил министр спорта и молодежной политики республики Руслан Хабибов. "Впервые за 38 лет республике выпала честь принять центральный старт, потому что Башкирия - спортивный регион, в 2019 году республика стала лучшей по национальной спортивной премии, всего по региону на лыжи встали более 20 тыс. любителей спорта", - рассказал он.
Первыми на старт вышли юноши, самым быстрым среди них стал ученик 11-го класса Владислав Зотов, пробежавший 3 км за 7 минут 1 секунду. Он отметил, что температура воздуха чуть ниже комфортных значений - в субботу в Уфе было около 13 градусов мороза. "Сегодня прохладно, но терпимо. Мне нравится, когда слегка теплее, до минус 8, но при низкой температуре лыжи лучше скользят", - поделился он.
Еще одна участница забега, десятиклассница Елизавета Ермилова рассказала, что гонка ей понравилась даже несмотря на то, что у нее замерзли руки. Она пришла к финишу шестой. Елизавета профессионально занимается биатлоном и готовится к российским соревнованиям.
Равнение на Чудова
Одна из самых юных участниц гонки, 11-летняя Эвелина Рафикова равняется на знаменитого уфимского спортсмена Максима Чудова и мечтает добиться успеха в биатлоне. Кроме участия в самом забеге она очень обрадовалась возможности сохранить номер участника "Лыжни России". "На всех соревнованиях обычно нельзя забирать номер участника, а здесь разрешили, на нем написано "Лыжня России - 2020", повешу дома на память", - рассказала девочка.
В одном из забегов приняла участие заместитель главы Минспорта РФ Марина Томилова. Она отметила, что "Лыжня России" в этом году состоится в 73 регионах, в 42-х из них забеги состоялись в субботу. В Саратовской области на старт "Лыжни России - 2020" вышли, по данным пресс-службы правительства региона, 12 тыс. человек. В этом году участники соревнований также преодолели специальную дистанцию в 1945 метров в память 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Лыжня России" - открытая Всероссийская лыжная гонка, проводится ежегодно с 1982 года. Основные цели мероприятия - привлечение россиян к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Организацией соревнований занимаются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, а также региональные власти.