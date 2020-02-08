Свыше 10 тысяч человек вышли на старт центрального этапа "Лыжни России" в Уфе

УФА, 8 февраля. /ТАСС/. Центральный старт открытой Всероссийский массовой гонки "Лыжня России - 2020" прошел на биатлонном спорткомплексе в Уфе, мероприятие собрало более 10 тыс. любителей спорта всех возрастов. В столицу Башкирии съехались жители со всей республики.

Лыжный забег традиционно прошел в спортивно-оздоровительном комплексе "Биатлон" в северной части Уфы, для участников были подготовлены три трассы протяженностью 2,2, 3 и 5 километров. Состоялись семь стартов, в зависимости от возраста спортсменов. Башкирия заслужила открыть всероссийские лыжные соревнования, отметил министр спорта и молодежной политики республики Руслан Хабибов. "Впервые за 38 лет республике выпала честь принять центральный старт, потому что Башкирия - спортивный регион, в 2019 году республика стала лучшей по национальной спортивной премии, всего по региону на лыжи встали более 20 тыс. любителей спорта", - рассказал он.

Первыми на старт вышли юноши, самым быстрым среди них стал ученик 11-го класса Владислав Зотов, пробежавший 3 км за 7 минут 1 секунду. Он отметил, что температура воздуха чуть ниже комфортных значений - в субботу в Уфе было около 13 градусов мороза. "Сегодня прохладно, но терпимо. Мне нравится, когда слегка теплее, до минус 8, но при низкой температуре лыжи лучше скользят", - поделился он.

Еще одна участница забега, десятиклассница Елизавета Ермилова рассказала, что гонка ей понравилась даже несмотря на то, что у нее замерзли руки. Она пришла к финишу шестой. Елизавета профессионально занимается биатлоном и готовится к российским соревнованиям.

Равнение на Чудова

Одна из самых юных участниц гонки, 11-летняя Эвелина Рафикова равняется на знаменитого уфимского спортсмена Максима Чудова и мечтает добиться успеха в биатлоне. Кроме участия в самом забеге она очень обрадовалась возможности сохранить номер участника "Лыжни России". "На всех соревнованиях обычно нельзя забирать номер участника, а здесь разрешили, на нем написано "Лыжня России - 2020", повешу дома на память", - рассказала девочка.