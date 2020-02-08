Федун: "Спартак" играл с "Партизаном" с массой ошибок, а судейство было ни о чем

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Перед игроками футбольного клуба "Спартак" не стояло задачи выиграть товарищеский турнир Кубок Париматч Премьер, который проходит в Катаре. Об этом ТАСС сообщил владелец московского клуба Леонид Федун.

"Игра команды была тренировочная, масса ошибок, - сказал Федун. - Видно, что она физически еще не готова".

На 42-й минуте, после того как судья не назначил штрафной в пользу "Партизана", главный тренер белградцев Саво Милошевич в резкой форме выразил несогласие с решением арбитра, за что получил красную карточку. На поле возникла потасовка, в результате которой за две желтые карточки с поля был удален полузащитник сербской команды Бибрас Натхо. После двух удалений Милошевич попытался в знак протеста увести игроков "Партизана" с поля, но арбитрам удалось погасить конфликт, и матч продолжился. Решающий мяч "Спартак" забил с пенальти, который был назначен за неоднозначный фол против защитника красно-белых Лукаса Айртона.

"Судейство? Георгий Джикия (капитан команды в перерыве встречи во флеш-интервью раскритиковал работу арбитров - прим. ТАСС) правильно сказал - ни о чем. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму. Судьи на это не влияли", - отметил собеседник агентства. На вопрос, как он может оценить игру новичка команды Александра Соболева, который в этой встрече забил первый мяч в составе красно-белых, Федун ответил: "Еще рано говорить".

По итогам трех матчей красно-белые набрали 7 очков, второе место на данный момент занимает "Ростов" (3), третье - "Локомотив" (3), замыкает таблицу "Партизан" (2). "Ростов" встретится с "Локомотивом" в заключительной игре турнира в воскресенье. Москвичи во второй раз выиграли турнир в Катаре, первый раз команда одержала победу в дебютном розыгрыше в январе прошлого года, тогда участие принимали "Спартак", петербургский "Зенит", "Ростов" и "Локомотив".