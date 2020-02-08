Шанаева и Нарижный победили в первенстве России по фигурному катанию среди юниоров

ТАСС, 8 февраля. Елизавета Шанаева и Девид Нарижный завоевали золотые медали в танцах на льду на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Соревнования проходят в Саранске.

По сумме двух программ Шанаева и Нарижный набрали 182,09 балла. Второе место заняли Арина Ушакова и Максим Некрасов (181,72), третье - Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180,97).

16-летняя Шанаева и 20-летний Нарижный в текущем сезоне одержали победы на двух этапах Гран-при - во французском Куршевеле и Челябинске, а также стали бронзовыми призерами финала Гран-при среди юниоров.

Соревнования завершатся 8 февраля.