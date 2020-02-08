{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Шанаева и Нарижный победили в первенстве России по фигурному катанию среди юниоров

Второе место заняли Арина Ушакова и Максим Некрасов, третье - Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Елизавета Шанаева и Девид Нарижный завоевали золотые медали в танцах на льду на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Соревнования проходят в Саранске.

По сумме двух программ Шанаева и Нарижный набрали 182,09 балла. Второе место заняли Арина Ушакова и Максим Некрасов (181,72), третье - Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180,97).

16-летняя Шанаева и 20-летний Нарижный в текущем сезоне одержали победы на двух этапах Гран-при - во французском Куршевеле и Челябинске, а также стали бронзовыми призерами финала Гран-при среди юниоров.

Соревнования завершатся 8 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Автомотоклуб ФСО России выиграл соревнования по мотокроссу на приз имени Чкалова
В соревнованиях приняли участие 263 спортсмена из 83 команд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС