Сборная Чехии обыграла финнов в матче шведского этапа Евротура

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 3:1 обыграла команду Финляндии в матче второго тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Горак (4-я минута), Томаш Зогорна (40) и Гинек Зогорна (59). У проигравших отличился Ере Карьялайнен (10).
В составе сборной Чехии в одном звене играли три брата Зогорна - Томаш, Гинек и Радим. Первые двое выступают за хабаровский "Амур", Радим - за клуб "Млада Болеслав" чешской лиги. В матче с финнами, помимо двух шайб, на счету братьев в общей сложности три передачи: Гинек и Радим ассистировали в случае со вторым голом в матче, Томаш - с третьим.
Сборные Чехии и Финляндии набрали по 3 очка после двух игр, у команды Швеции 3 очка после одного матча, сборная России после одного матча не набрала очков. Позднее в субботу российские хоккеисты в матче второго тура сыграют со шведами.
Следующий матч чехи проведут против сборной России 9 февраля, финны в этот же день сыграют с командой Швеции.
В общем зачете Евротура сборные Чехии и Финляндии набрали по 14 очков в 8 матчах. Сборная Швеции занимает третью строчку, набрав десять очков после 7 встреч. Российская команда замыкает турнирную таблицу, имея в активе семь очков после 7 матчей.
|Команды
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПО
|ПБ
|П
|Ш
|О
|Чехия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4-3
|3
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4-3
|3
|Россия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-3
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Чехия
|8
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|21-16
|14
|Финляндия
|8
|4
|0
|0
|1
|1
|2
|20-17
|14
|Швеция
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|16-20
|10
|Россия
|7
|1
|0
|2
|0
|0
|4
|17-21
|7