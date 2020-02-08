Сборная Чехии обыграла финнов в матче шведского этапа Евротура

Снова в гостях. Сборные России и Швеции сыграют в рамках Еврохоккейтура в Стокгольме

В составе сборной Чехии в одном звене играли три брата Зогорна - Томаш, Гинек и Радим. Первые двое выступают за хабаровский "Амур", Радим - за клуб "Млада Болеслав" чешской лиги. В матче с финнами, помимо двух шайб, на счету братьев в общей сложности три передачи: Гинек и Радим ассистировали в случае со вторым голом в матче, Томаш - с третьим.

Сборные Чехии и Финляндии набрали по 3 очка после двух игр, у команды Швеции 3 очка после одного матча, сборная России после одного матча не набрала очков. Позднее в субботу российские хоккеисты в матче второго тура сыграют со шведами.

Следующий матч чехи проведут против сборной России 9 февраля, финны в этот же день сыграют с командой Швеции.

В общем зачете Евротура сборные Чехии и Финляндии набрали по 14 очков в 8 матчах. Сборная Швеции занимает третью строчку, набрав десять очков после 7 встреч. Российская команда замыкает турнирную таблицу, имея в активе семь очков после 7 матчей.