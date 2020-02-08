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Шведские хоккейные игры

Сборная Чехии обыграла финнов в матче шведского этапа Евротура

Встреча завершилась со счетом 3:1

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 3:1 обыграла команду Финляндии в матче второго тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Горак (4-я минута), Томаш Зогорна (40) и Гинек Зогорна (59). У проигравших отличился Ере Карьялайнен (10).

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В составе сборной Чехии в одном звене играли три брата Зогорна - Томаш, Гинек и Радим. Первые двое выступают за хабаровский "Амур", Радим - за клуб "Млада Болеслав" чешской лиги. В матче с финнами, помимо двух шайб, на счету братьев в общей сложности три передачи: Гинек и Радим ассистировали в случае со вторым голом в матче, Томаш - с третьим.

Сборные Чехии и Финляндии набрали по 3 очка после двух игр, у команды Швеции 3 очка после одного матча, сборная России после одного матча не набрала очков. Позднее в субботу российские хоккеисты в матче второго тура сыграют со шведами.

Следующий матч чехи проведут против сборной России 9 февраля, финны в этот же день сыграют с командой Швеции.

В общем зачете Евротура сборные Чехии и Финляндии набрали по 14 очков в 8 матчах. Сборная Швеции занимает третью строчку, набрав десять очков после 7 встреч. Российская команда замыкает турнирную таблицу, имея в активе семь очков после 7 матчей.

Шведские хоккейные игры
КомандыИВВОВБПОПБПШО
Чехия21000014-33
Швеция11000002-13
Финляндия21000014-33
Россия10000010-30
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Чехия831110221-1614
Финляндия840011220-1714
Швеция730010316-2010
Россия710200417-217
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