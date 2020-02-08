Фигуристы Панфилова и Рылов победили в первенстве России среди юниоров в парном катании

ТАСС, 8 февраля. Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями первенства России среди юниоров в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходил в Саранске.

Победители получили в сумме за два проката 207,47 балла. Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (202,20), бронзовые медали у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева (194,45).

Панфилова и Рылов являются победителями зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне, также на их счету победа в финале юниорского Гран-при текущего сезона.

Первенство России среди юниоров проходило в Саранске с 4 по 8 февраля.