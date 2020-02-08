{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Панфилова и Рылов победили в первенстве России среди юниоров в парном катании

Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, бронзовые медали у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 февраля. Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями первенства России среди юниоров в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходил в Саранске.

Победители получили в сумме за два проката 207,47 балла. Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (202,20), бронзовые медали у Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева (194,45).

Панфилова и Рылов являются победителями зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне, также на их счету победа в финале юниорского Гран-при текущего сезона.

Первенство России среди юниоров проходило в Саранске с 4 по 8 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Бородавко: Большунов не обращает внимания на отсутствие Клебо в числе соперников
Тренер российского лыжника отметил, что их цель - завоевывать достойные места на этапах Кубка мира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС