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Зимние олимпийские виды спорта

Российская лыжница Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Победила шведка Линн Сван
Наталья Непряева EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 8 февраля. Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне.

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Россиянка отстала в финальном забеге от победительницы на 0,08 секунды. Первой стала шведка Линн Сван (3 минуты 23,54 секунды), третье место заняла ее соотечественница Йонна Сундлинг (+0,10).

Другая россиянка Ольга Кучерук вылетела в четвертьфинале. Лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг выбыла в полуфинале.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье. 

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Зимние олимпийские виды спорта
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