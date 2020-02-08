Российская лыжница Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

ТАСС, 8 февраля. Россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне.
Россиянка отстала в финальном забеге от победительницы на 0,08 секунды. Первой стала шведка Линн Сван (3 минуты 23,54 секунды), третье место заняла ее соотечественница Йонна Сундлинг (+0,10).
Другая россиянка Ольга Кучерук вылетела в четвертьфинале. Лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг выбыла в полуфинале.
Этап Кубка мира завершится в воскресенье.