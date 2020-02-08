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Зимние олимпийские виды спорта

Россияне Гайтюкевич и Мордасов стали серебряными призерами ЧМ по бобслею среди юниоров

Победили немцы Рихард Эльзнер и Мальте Швенцфайер

ТАСС, 8 февраля. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали вторыми в соревновании экипажей-двоек на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в немецком Винтерберге.

Российский экипаж уступил победителю 0,110 секунды. Лучшее время показали немцы Рихард Эльзнер и Мальте Швенцфайер (1.51,21), третье место заняли их соотечественники Максимилиан Ильман и Эрик Штраусс (+0,370).

Победители обеспечили себе право выступить на взрослом чемпионате мира. В январе Гайтюкевич и Мордасов стали чемпионами Европы в соревновании двоек.

Соревнования завершатся в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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Зимние олимпийские виды спорта
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