Ржига: КХЛ при составлении календаря должна учитывать подготовку сборных к Евротуру

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна при составлении календаря учитывать время на подготовку сборных к этапам Евротура. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Чехии Милош Ржига.

Ранее главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв рассказал, что клубы КХЛ не отпустили четырех шведских игроков на третий этап Евротура.

"Я тоже столкнулся с этим - нам отказали прислать четырех игроков, просто сказали, что не отпустят. Думаю, КХЛ должна изменить расписание чемпионата, поскольку у финнов, шведов, у нас много игроков, и их хотят видеть в сборной, - отметил Ржига. - Я еще с прошлого года просил руководство, чтобы наши игроки могли сыграть последний перед паузой матч в пятницу, а субботу и воскресенье использовали бы на переезд, потому что из Хабаровска и "Куньлуня" (пекинский клуб КХЛ - прим. ТАСС) ехать далеко. Наша команда встречается только в среду, и как тогда можно готовиться к турниру?"

Тренер при этом отметил, что клубы КХЛ порой просят отпускать ряд хоккеистов еще до окончания турнира из-за ближайших матчей чемпионата, чтобы они прибыли в клубы в понедельник. "Мы после турнира в Москве сказали, что никого так рано отпускать не будем", - отметил Ржига.

Перед Шведскими играми последние матчи КХЛ проходили 4 февраля. "Сборные должны хорошо играть на турнирах, чтобы болельщики на них ходили и турниры выглядели очень интересно. Поэтому должно быть два дня на паузу", - добавил чешский тренер.