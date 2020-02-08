Мостовой: "Спартак" не оставил целостного впечатления от игры на турнире в Катаре

Федун: "Спартак" играл с "Партизаном" с массой ошибок, а судейство было ни о чем

"Спартак" в субботу благодаря победе над сербским "Партизаном" (3:2) досрочно гарантировал себе победу в турнире. По итогам трех матчей красно-белые под руководством немецкого тренера Доменико Тедеско набрали 7 очков, второе место на данный момент занимает "Ростов" (3), третье - московский "Локомотив" (3), замыкает таблицу "Партизан" (2). "Ростов" встретится с "Локомотивом" в заключительной игре турнира в воскресенье.

"Конечно, не создается целостного впечатления от игры "Спартака", - сказал Мостовой. - Нельзя сказать, что команда сыграла на своих сильных сторонах, козырях - я этого не увидел. Сегодня был довольно-таки слабый первый тайм. Начало было неплохое - забили гол, но потом два пропустили и могли еще - "Партизан" контролировал игру, но тут вмешались судьи".

На 42-й минуте, после того как судья не назначил штрафной в пользу "Партизана", главный тренер белградцев Саво Милошевич в резкой форме выразил несогласие с решением арбитра, за что получил красную карточку. На поле возникла потасовка, в результате которой за две желтые карточки был удален полузащитник сербской команды Бибрас Натхо. После двух удалений Милошевич попытался в знак протеста увести игроков "Партизана" с поля, но арбитрам удалось погасить конфликт, и матч продолжился. Решающий мяч "Спартак" забил с пенальти, который был назначен за неоднозначный фол против защитника красно-белых Лукаса Айртона.

"Об этом в перерыве Георгий Джикия сам сказал - чем отличается этот турнир, так это прекрасной обстановкой и тем, что судейство вызывает множество сомнений, - отметил собеседник агентства. - Думаю, на следующий год местные (игры турнира обслуживали арбитры из Катара - прим. ТАСС) вряд ли будут судить. "Спартак" и так должен был выигрывать, когда "Партизан" остался в меньшинстве и тем более поменял весь основной состав. У красно-белых, наоборот, вышли Зелимхан Бакаев и Александр Соболев".

"Многие тренеры говорят, что это подготовка. Приятно выигрывать, но за это очков не дают", - добавил Мостовой.

"Спартак" не будет разделять турниры по важности

"Спартак" во второй раз выиграл турнир в Катаре. Первый раз команда, которую тогда тренировал белорусский специалист Олег Кононов, одержала победу в дебютном розыгрыше в январе прошлого года. Тогда соперниками красно-белых были петербургский "Зенит", "Ростов" и "Локомотив".

"Мы помним, что в прошлом году Кононов выиграл этот кубок, но где сейчас он, где многие футболисты (после завершения сезона-2018/19 клуб покинули нападающие Луис Адриано и Зе Луиш, полузащитники Фернандо, Денис Глушаков и Софьян Ханни, а также защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти - прим. ТАСС). Их сейчас нет в "Спартаке". Жизнь скоротечная, и никто не знает, что будет через два-три месяца", - отметил Мостовой.

"Возвращаюсь к тому, о чем говорил после назначения Доменико Тедеско, - эксперименты, эксперименты и еще раз эксперименты, - сказал он. - Слава богу, что у "Спартака" есть длинная скамейка, чтобы экспериментировать - многих мы еще не увидели, тех же Джордана Ларссона и Андре Шюррле (швед и немец в настоящее время тренируются по индивидуальной программе - прим. ТАСС). Футболисты есть, а вот что будет в чемпионате, там совершенно другой уровень, другой накал. Я бы не стал уделять восторженное внимание тому, что "Спартак" выиграл трофей - это просто приз".