Ржига: в Чехии нет столько молодых хоккеистов для сборной, как в России

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Такого большого количества молодых хоккеистов, которых можно было бы пригласить в национальную сборную, как в российской команде, в Чехии нет. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Чехии Милош Ржига.

В составе сборной России на Шведских играх присутствуют шесть хоккеистов, выступавших на последнем молодежном чемпионате мира. У чехов в составе нет никого из игроков 2000 года рождения и младше, единственным в составе 20-летним хоккеистом является нападающий Лукаш Русек.

"У нас нет столько молодых игроков, как в России. Вы выбираете хоккеистов из одного списка, а мы - из другого. Был бы у нас другой выбор, мы бы позволили себе включать в состав немало молодежи", - сказал Ржига.

Ранее специалист работал в России, тренировав "Химик" ("Атлант"), "Спартак", СКА, "Авангард". "Мы будем готовиться к завтрашнему матчу, будем играть на победу. Для меня это будет обычная игра, я не буду держать в голове, что работал в свое время в России", - отметил он.

Матч третьего этапа Евротура между сборными России и Чехии начнется в воскресенье в 14:15 мск.