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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

CAS позволил Международной федерации хоккея участвовать в споре РУСАДА и WADA

РУСАДА ранее не согласилось с санкциями WADA в отношении российского спорта, точку в споре должен поставить Спортивный арбитражный суд
Здание спортивного арбитражного суда EPA/DOMINIC FAVRE
Описание
Здание спортивного арбитражного суда
© EPA/DOMINIC FAVRE

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил Международной федерации хоккея (IIHF) участвовать в слушаниях по поводу судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

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Ранее член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что IIHF примет участие в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны. 

"Да, CAS разрешил IIHF участвовать в слушаниях", - сообщили в пресс-службе.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет, которые отправили соответствующие уведомления. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

Мужская сборная России по хоккею должна выступить на чемпионате мира с 8 по 24 мая в Швейцарии, женская - на турнире с 31 марта по 10 апреля в Канаде. Ранее IIHF сообщила, что под санкции не попадает проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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