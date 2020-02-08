Российские регбисты проиграли сборной Бельгии во втором матче чемпионата Европы

ТАСС, 8 февраля. Сборная России по регби проиграла команде Бельгии со счетом 12:38 во втором матче чемпионата Европы. Встреча прошла в Брюсселе.

В составе сборной России попытки на счету Владислава Созонова и Евгения Елгина, реализация - у Рамиля Гайсина.

В первом матче россияне на стадионе "Фишт" в Сочи проиграли испанцам (12:31). Последняя встреча команд России и Бельгии в феврале 2019 года завершилась крупной победой россиян (64:7).

Сборная России после двух встреч занимает последнее место, не набрав очков. Первое место занимает команда Бельгии (6), второе - Грузии (5), третье - Испании (5), на четвертом месте идут португальцы (4), на пятом - румыны (0). В другой субботней встрече португальцы принимают сборную Румынии.

Шесть команд играют в однокруговом турнире, лучшая сборная по его итогам выиграет турнир. Худшая команда встретится с победителем второго дивизиона за право остаться в высшем дивизионе чемпионата Европы на следующий сезон (турнир проводится каждый сезон). Действующим победителем турнира является сборная Грузии, россияне в прошлом розыгрыше стали четвертыми.

В следующем матче 22 февраля сборная России примет команду Португалии. Бельгийцы сыграют на выезде со сборной Грузии. Чемпионат Европы завершится 15 марта, россияне последний матч проведут 14 марта в гостях против команды Грузии.