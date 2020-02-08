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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер Непряевой заявил, что лыжница поборется за победу в спринтерском зачете Кубка мира

Россиянка стала второй в спринте на этапе в шведском Фалуне

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российской лыжнице Наталье Непряевой по силам бороться за первое место в спринтерском зачете Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Юрий Бородавко.

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Непряева в субботу стала второй в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Благодаря этому результату она сократила отставание от словенской лыжницы Анамарии Лампич, которая лидирует в спринтерском зачете. Россиянка сейчас занимает третье место, перед ней также расположилась шведка Линн Сван - победительница домашнего этапа.

"У Натальи есть возможность побороться за победу в спринтерском зачете. Сейчас она еще ближе приблизилась к первому месту, и впереди еще много гонок, благодаря которым можно подняться еще выше", - сказал Бородавко.

"Считаю, сегодня она могла выиграть гонку. Помешала тактическая ошибка в финале - во время прохождения дистанции она слишком глубоко опустилась, поэтому на последнем крутом подъеме уперлась в соперницу и со спуска уже уходила с пятого места с проигрышем в 3,5 секунды. Если бы с него она уходила, будучи на первом или втором месте, то смогла бы довести дело до победы", - добавил он.

В общем зачете Кубка мира Непряева занимает второе место, норвежка Тереза Йохауг серьезно оторвалась от своих преследовательниц и опережает россиянку более чем на 400 очков.

Этап Кубка мира в Фалуне завершится в воскресенье гонками с общего старта.

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