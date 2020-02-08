Винер-Усманова: Солдатова в ближайшее время начнет тренироваться, она подлечилась

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Неоднократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова практически решила все свои проблемы со здоровьем и в ближайшее время начнет тренироваться. Об этом сообщила журналистам главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Солдатова может подать в суд на СМИ, распространивших информацию о ее попытке суициде

"Саша Солдатова выступает в воскресенье на показательных, думаю, что в ближайшее время она начнет тренироваться и тоже составит конкуренцию лидерам, - заметила Винер-Усманова. - У нее все хорошо, она подлечилась. Еще мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые тоже смогут ее восстановить".

Из-за проблем со здоровьем Солдатова не была включена в состав национальной команды на сентябрьский чемпионат мира в Баку и пропустила февральский Гран-при в Москве, где выступит только на воскресном гала-концерте.