{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Винер-Усманова: Солдатова в ближайшее время начнет тренироваться, она подлечилась

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике пропустила ряд турниров из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Неоднократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова практически решила все свои проблемы со здоровьем и в ближайшее время начнет тренироваться. Об этом сообщила журналистам главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

На эту тему
Солдатова может подать в суд на СМИ, распространивших информацию о ее попытке суициде

"Саша Солдатова выступает в воскресенье на показательных, думаю, что в ближайшее время она начнет тренироваться и тоже составит конкуренцию лидерам, - заметила Винер-Усманова. - У нее все хорошо, она подлечилась. Еще мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые тоже смогут ее восстановить".

Из-за проблем со здоровьем Солдатова не была включена в состав национальной команды на сентябрьский чемпионат мира в Баку и пропустила февральский Гран-при в Москве, где выступит только на воскресном гала-концерте.

Теги
Гран-при по художественной гимнастике в Москве
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Рекорд России по беспрерывной игре в керлинг установлен в Красноярске
Марафон продлился 40 часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС