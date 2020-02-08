Вопреки логике. "Спартак" победил на турнире в Катаре, несмотря на проблемы в игре

В трех матчах команда под руководством немца Доменико Тедеско набрала семь очков - ранее "Спартак" обыграл "Ростов" (2:1), а также потерпел поражение от московского "Локомотива" (1:1, 2:4 по пенальти). В прошлом году красно-белые выступили в Катаре увереннее не только с точки зрения результата (победы над "Ростовом", "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" с общим счетом 9:1), но и по игре.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" во второй раз стал победителем Кубка Париматч Премьер, который проходит в Катаре. Красно-белые завоевали трофей досрочно, за день до завершения турнира, благодаря победе над сербским "Партизаном" со счетом 3:2.

Владелец "Спартака" Леонид Федун в разговоре с ТАСС признал, что команда пока физически не готова. "Игра команды была тренировочная, масса ошибок. Видно, что она физически еще не готова. Задача была не выиграть турнир, а побегать и набрать физическую форму", - сказал собеседник агентства.

Согласился с ним и бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. "Конечно, не создается целостного впечатления от игры "Спартака", - отметил он. - Нельзя сказать, что команда сыграла на своих сильных сторонах, козырях - я этого не увидел. Я бы не стал уделять восторженное внимание тому, что "Спартак" выиграл трофей - это просто приз".

Игра "Спартака" как в матче с "Партизаном", так и в целом на турнире оставила много вопросов. Несмотря на то, что до возобновления чемпионата России остается всего три недели, главный тренер красно-белых еще не определился со стартовым составом. Во всех трех матчах только два игрока неизменно выходили на поле с первых минут - центральный защитник и капитан команды Георгий Джикия, а также действующий на правом фланге обороны Николай Рассказов. Еще десять футболистов попадали в стартовый состав в двух из трех случаев - это имеющие опыт выступлений за основной состав "Спартака" вратарь Александр Максименко, защитники Илья Кутепов, Самуэль Жиго и Айртон, полузащитники Роман Зобнин, Аяз Гулиев и Гус Тил и нападающий Эсекьель Понсе, а также 18-летний хавбек Никита Бакалюк и 19-летний игрок обороны Павел Маслов, которые в этом сезоне ни разу не выходили на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Вместе с тем Тедеско выбрал схему, по которой, скорее всего, "Спартак" будет играть во второй части сезона-2019/20. На турнире в Катаре с первых минут он неизменно использовал расстановку с пятью защитниками, тремя полузащитниками и двумя нападающими. После перерыва, в зависимости от необходимости, команда перестраивалась на более атакующую формацию с четырьмя игроками обороны, тремя хавбеками и тремя футболистами группы атаки.

Судейство - "ни о чем"

В матче с "Партизаном", несмотря на гол Зобнина на 7-й минуте, "Спартак" неудачно действовал в первом тайме и мог пропустить гораздо больше, чем два мяча. Незадолго до свистка на перерыв произошел эпизод, который повлиял не только на результат матча, но и на выявление победителя турнира в Катаре. На 42-й минуте, после того как катарский судья не назначил штрафной в пользу сербской команды, ее главный тренер Саво Милошевич в резкой форме выразил несогласие с решением арбитра, за что получил красную карточку. Вслед за этим на поле возникла потасовка, после которой второе предупреждение, обернувшееся удалением, получил полузащитник белградцев Бибрас Натхо. После двух удалений Милошевич попытался в знак протеста увести игроков "Партизана" с поля, но арбитрам удалось погасить конфликт, и матч продолжился.